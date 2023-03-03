Ersun Yanal'ın imza aşamasında ilginç detay! Alanyaspor başkanı paylaştı...

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında cuma günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Frencasco Farioli’nin istifası üzerine dün Alanyaspor’un teknik direktörlük pozisyonuna 1,5 yıllık imza atan Ersun Yanal ekibiyle birlikte ilk antrenmanına çıktı. Ersun Yanal'ın sözleşme detaylarını paylaşan Alanyaspor Başkanı sosyal medyada gündem oldu.

"BUNCA YILDIR FUTBOLUN İÇERİSİNDEYİM..."

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ersun Yanal ile yaptığı sözleşme görüşmesinde, "Kendisi ile oturduk konuştuk. Bana maddi konuda hiçbir şey söylemedi. 'Ben başkanla para konuşmam' dedi, mali işlere bakan arkadaşlar bir rakam yazdı. 1 dakika kağıda baktı, sonra kalktı 'Hayırlı olsun başkanım' dedi, kucaklaştık anlaştık. Bunca yıldır futbolun içerisindeyim ilk defa bir hocanın bu şekilde davrandığını gördüm" dedi.

(Skorer)

