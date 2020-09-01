YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Erzin Ülkü Ocakları bin maske dağıttı

Erzin Ülkü Ocakları bin maske dağıttı

HATAY HABERLERİ  | 01.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Hatay’ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları, vatandaşlara maske dağıttı.Erzin Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Okay, yaptığı açıklamada, vatandaşlara bin adet maske dağıttıklarını belirterek, “Ülkemiz genelinde salgın hastalığı bir ranta çevirmeye çalışanlara inat, yüce Türk milletinin ve devletinin emrinde Ülkü Ocakları ve neferleri olmaya devam edecektir.

Erzin Ülkü Ocakları bin maske dağıttı

Hatay’ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları, vatandaşlara maske dağıttı.
Erzin Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Okay, yaptığı açıklamada, vatandaşlara bin adet maske dağıttıklarını belirterek, “Ülkemiz genelinde salgın hastalığı bir ranta çevirmeye çalışanlara inat, yüce Türk milletinin ve devletinin emrinde Ülkü Ocakları ve neferleri olmaya devam edecektir. Erzin Ülkü Ocakları olarak ilçede yaşayan vatandaşlarımıza bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evde kalmaları yönünde telkinlerde bulunarak her zaman yanlarında olduğumuzu beyan edip moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak için çalışmamızı gerçekleştirdik" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Bolu Valisi Ahmet Ümit kentteki koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi:
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu
Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı Kayserililerin ilgi odağı oldu
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Beylikdüzü’nde "Çardak Altı Sohbetleri" başladı
Filyasyon ekibi kaza yaptı, 2 sağlık memuru yaralandı
Filyasyon ekibi kaza yaptı, 2 sağlık memuru yaralandı
Antalya’da okul bahçesine portatif yüzme havuzu
Antalya’da okul bahçesine portatif yüzme havuzu
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı
Kayserispor Başkan Vekili Onur Gözbaşı'dan immün plazma bağışı

Hatay Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:00
Öğle
12:40
İkindi
16:18
Akşam
19:11
Yatsı
20:28

Hatay Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Cadde Eczanesi
Antakya
Genco Eczanesi
Antakya
Hatay Eczanesi
Antakya
Rüya Eczanesi
Antakya
Yunus Eczanesi
Iskenderun
Altınözü Eczanesi
Altinozu
Arsuz Eczanesi
Arsuz
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı
Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hatay’da bir mahalle karantinaya alındı
Hatay’da bir mahalle karantinaya alındı
Belde sakinlerinin genelev isyanı
Belde sakinlerinin genelev isyanı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.