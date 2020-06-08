YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.06.2020 08:45 | Son Güncelleme

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, baroların yapısı ve seçim sisteminde yapılacağı tartışılan değişiklikler hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına ‘Barolar Toplumun Vicdanıdır’ başlığı adı altında kentin 60 farklı noktasında açık hava reklamları ile vatandaşlara bilgilendirmede bulunduklarını ifade ederek, “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir” dedi.Baro Başkanı Adem Aktürk, konu ile alakalı açıklamasında, “Barolar, hak arama hürriyetinin başlangıcı, ilk basamağıdır.

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, baroların yapısı ve seçim sisteminde yapılacağı tartışılan değişiklikler hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturmak adına ‘Barolar Toplumun Vicdanıdır’ başlığı adı altında kentin 60 farklı noktasında açık hava reklamları ile vatandaşlara bilgilendirmede bulunduklarını ifade ederek, “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir” dedi.
Baro Başkanı Adem Aktürk, konu ile alakalı açıklamasında, “Barolar, hak arama hürriyetinin başlangıcı, ilk basamağıdır. Barolar, toplumun avukatıdır, sesidir. Hukuku toplum adına koruma ve kollama görevi, baroların varlık nedenidir. Barolar, bugün tarihte de olduğu gibi hukuk devletinin, hak arama özgürlüğünün ve insan haklarının savunulmasının ve korunmasının vazgeçilemez savaşçılarıdır. Savunma ve savunulma hakkı en kutsal haktır. Bu hakkı zedeleyecek veya ortadan kaldıracak hiçbir araca izin verilememelidir. Avukatlık mesleğini daha geriye götürecek, baroları etkisiz ve normal bir dernek haline dönüştürecek değişiklikler kabul edilmesi mümkün olmayan değişikliklerdir. Gücü azaltılmış ve bölünmüş barolar, savunma hakkının da sona ermesi sonucundan başka bir şey getirmez. Çoklu baro, mesleği alçaltır, hukukun üstünlüğünü yok eder; baroları siyasi bir araca dönüştürür. Böyle düzenlemelerin savunmayı savunmasız bırakacağını, avukatların örgütlü gücünü kıracağını, vatandaşların adil yargılama hakkını güvencesiz hale getireceğini en güçlü şekilde dile getiriyoruz. Ülke koşullarının uygun olmadığı böyle bir dönemde, avukatlık yasasında düşünülen tüm çalışmalardan vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB ve barolarla birlikte bir hazırlık yapılması yönündeki talebimizi ve irademizi tekrarlıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar''Benim adımla erotik fotoğraflar yolluyorlar'
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Şampiyonlar bu havuzda yetişecek

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Beylikdüzü’ne 5 yeni park müjdesi

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
02:54
Sabah
04:47
Öğle
12:26
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:40

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Fırat Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesı Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Erzincan’da fiziksel mesafeli normalleşme başladı

Erzincan’da fiziksel mesafeli normalleşme başladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

Erzincan’da engelliler unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.