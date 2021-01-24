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Erzincan Barosundan üyelerine sağlık paketi desteği

24.01.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Erzincan Barosundan üyelerine sağlık paketi desteği

Erzincan Barosu, baroya üye avukat ve stajyer avukatlarına yönelik korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hazırladığı sağlık paketini üyelerinin adresine teslim ediyor.Sağlık seti hazırlayan Erzincan Barosu sağlıklı günler temennisiyle üyelerine takdim ediyor.

Erzincan Barosu, baroya üye avukat ve stajyer avukatlarına yönelik korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hazırladığı sağlık paketini üyelerinin adresine teslim ediyor.
Sağlık seti hazırlayan Erzincan Barosu sağlıklı günler temennisiyle üyelerine takdim ediyor. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, “Dünyayı ve ülkemizi etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle en fazla etkilenen meslek guruplarından bir tanesi de avukatlık mesleği ve avukatlardır. Bu zor günlerde baro üyemiz tüm meslektaşlarımız avukatlarımız görevlerinin başında, aralıksız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tüm avukatlarımızın sağlıkları bizler için çok önemli. Bu korana virüs ortaya çıktığı günden bu günümüze kadar Erzincan Barosu olarak tüm tedbirleri aldık.” dedi.
MER Plaza da bulunan baro binasında da tüm tedbirlerin alındığını belirten Başkan Av. Aktürk, “Zorunlu kullanımı bulunan maske ve diğer tüm dezenfektan malzemelerini de karşılayarak, Erzincan Barosu üye avukat ve stajyer avukatlarımız için içinde 50 adet maskesi, kolonyası, dezenfektan malzemesini, anti bakteriyel mendili kahvesi ile eldivenlerden oluşan paketi hazırlayarak avukatımıza elden ulaştırdık” diye konuştu.

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