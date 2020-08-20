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  4. Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız: “İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz”

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız: “İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 20.08.2020 11:22 | Son Güncelleme

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz” dedi.Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:“İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz.

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız: “İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz”

Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz” dedi.
Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan Hicri yılbaşı, Hicri Takvimin başlangıcıdır. Takvimin ilk ayı ise, Aşure ayı olarak da bilinen mübarek Muharrem ayıdır.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in Mekke’den Medine’ye hicreti, karanlık bir çağa güneş gibi doğmuş ve aydınlık bir çağın başlamasına vesile olmuştur. İnsanlık, sevginin, kardeşliğin, dostluğun, paylaşmanın, ne demek olduğunu Hicretle öğrenmiştir.
Hicret; Allah rızası için anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü, yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki; tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca Hicret Müslümanlar için bir milattır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, değerli hemşerilerimizin ve tüm İslam Âleminin Hicri yeni yılını ve Muharrem ayını tebrik eder, yeni hicri yılın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim”

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