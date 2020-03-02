YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan İl Genel Meclisi’nden Bahar Kalkanı harekâtına destek

Erzincan İl Genel Meclisi’nden Bahar Kalkanı harekâtına destek

ERZİNCAN HABERLERİ  | 02.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Erzincan İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarına yönelik düzenlenen Bahar Kalkanı Harekâtı’na tam destek verdi.Erzincan İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında başladı.

Erzincan İl Genel Meclisi’nden Bahar Kalkanı harekâtına destek

Erzincan İl Genel Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarına yönelik düzenlenen Bahar Kalkanı Harekâtı’na tam destek verdi.
Erzincan İl Genel Meclisi mart ayı toplantıları Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında başladı. Tüm partilerin meclis üyelerinin hazır bulunduğu ve beş gün sürecek olan toplantıların ilk gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin idlib şehrinde rejim unsurlarına yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’na destek amacıyla ortak bir önerge verildi. AK Parti, MHP ve CHP’nin meclis üyelerinin ortak imzası ile meclise sunulan önergede, “ TSK tarafından Suriye’nin İdlip bölgesinde bölücü terör örgütlerine ve rejim güçlerine karşı Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır. Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Bahar Kalkanı Harekatı’nı Erzincan İl Genel Meclisi olarak yürekten destekliyor ve kahraman silahlı kuvvetlerimizle birlikte olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz” denildi.
Önergenin okunmasının ardından meclisin tüm oyu ile kabul edildi. Meclis Başkanı Yıldız oylama sonunda, meclis üyelerine teşekkür ederek, “Allah güvenlik güçlerimizin yanında olsun, onları güç kuvvet versin” dileklerinde bulundu.

Erzincan İl Genel Meclisi’nden Bahar Kalkanı harekâtına destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi? 9. sınıftayken... Onu tanıyabildiniz mi?
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kiviye korona virüsü darbesi

Kars tabyaları yok oluyor

Kars tabyaları yok oluyor

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Antalya’daki göçmenlerin Kaş ilçesinden Meis Adası’na geçişleri başladı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Aydın’da dev fuhuş operasyonu; 111 kişiye işlem yapıldı

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Karantina altına alınan şoförlerden iyi haber

Erzincan Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
05:24
Sabah
06:47
Öğle
12:39
İkindi
15:49
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Edıs Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini sürdürecek

Dondurucu soğuklarda safari gezintisi

Dondurucu soğuklarda safari gezintisi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına Kıbrıs gazilerinden tepki

Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir araya geldi

Erzincan’da akademisyenler lise öğrencileriyle bir araya geldi

Erzincan'da şaşırtan manzara

Erzincan'da şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.