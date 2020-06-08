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Erzincan kaplıcaları yeniden hizmet vermeye başladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 08.06.2020 09:02 | Son Güncelleme

Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan kaplıcalar, dezenfeksiyon çalışmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.Covid-19 nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcaları normalleşme süreciyle yeniden faaliyete girdi.

Erzincan kaplıcaları yeniden hizmet vermeye başladı

Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan kaplıcalar, dezenfeksiyon çalışmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.
Covid-19 nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcaları normalleşme süreciyle yeniden faaliyete girdi. Tesis haftanın 7 günü hizmet verecek.
Erzincan’daki jeotermal kaplıcalarda 12 havuz bulunmakta. Su seviyesinin ayarlanabilir olduğu bu havuzlar her kullanıcı için yeniden dolduruluyor. Pandemi ve yayınlanan tüm temizlik başlıklarının uygulandığı jeotermal kaplıcalarda, personeller gelen müşterilerin ateşlerini cihazla ölçüldükten sonra odalara girişlerine izin veriyor. Her müşteri çıkışında ise havuzlar boşaltıp odalar yıkanarak tüm temas edilebilecek noktalar dezenfektanla sterilize ediliyor.

Erzincan kaplıcaları yeniden hizmet vermeye başladı

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Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesı Eczanesi
Refahiye
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