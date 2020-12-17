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Erzincan merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.12.2020 16:14 | Son Güncelleme

Zanlılar arasında, bir kısmı aktif görevde bulunan öğretmen, avukat ve daha önce görevlerinden ihraç edilmiş memurlar bulunuyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün sivil mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan bir kısmı aktif görevde öğretmen, avukat ile daha önce görevlerinden ihraç edilmiş memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı aktif görevdeki 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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