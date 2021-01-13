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Erzincan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

13.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Erzincan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında, Vali Yardımcısı Vekili Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, OSB Müdürü Ömer Faruk Nayman, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde devam eden projeler ve gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında, Vali Yardımcısı Vekili Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, OSB Müdürü Ömer Faruk Nayman, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla OSB Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde devam eden projeler ve gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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