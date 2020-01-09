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  4. Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Gazetecilik onurlu ve anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek”

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Gazetecilik onurlu ve anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek”

ERZİNCAN HABERLERİ  | 09.01.2020 10:34 | Son Güncelleme

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, basın mensuplarının halkın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi.Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzincan TSO Başkanı Tanoğlu: “Gazetecilik onurlu ve anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek”

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, basın mensuplarının halkın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlendiğini söyledi.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazetecilik mesleğinin, toplumsal bilinci arttırmak, güçlendirmek ve kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, “Halkın gözü ve kulağı olan, zor şartlar altında çalışan basın sektörünün emekçileri, değerli arkadaşlarımızın Çalışan Gazeteciler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Gazetecilik onurlu ve çok anlamlı sorumluluklar taşıyan bir meslek. Bu işe gönül veren arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, gece gündüz verdikleri emeği toplum olarak takdir etmememiz olanaksız. Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay, görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir” dedi.
“Gazeteciler toplumun haber alma özgürlüğü için mücadele eder”
Kamuoyunun bilgilendirilmesinde, toplumu aydınlatan basın mensuplarının önemli bir sorumluluğu yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Tanoğlu, “Halkın bilinçlenmesi, barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenen basın çalışanları, bu görevlerini farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yerine getirmektedirler. Zor şartlarda çalışan ama tüm zorluklara rağmen toplumun haber alma özgürlüğü için mücadele eden basın emekçileri, bu görevleriyle çok sesliliğe katkı sağlamakla birlikte, aynı zamanda demokrasinin sağlıklı işlemesinde de önemli bir rol üstlenmektedirler. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar Yine basın mensubu arkadaşlarımızın, Erzincan’ın gerek ekonomik gerekse sosyal olarak geldiği noktada sivil toplum örgütlerinin yanı sıra basın kuruluşlarımızın katkısı azımsanmayacak derecede büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Basın bir milletin müşterek sesidir ilkesinden hareketle, basın ahlak esasları çerçevesinde çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü bir kez daha içtenlikle kutluyor, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum” diye konuştu.

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İmsak
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Öğle
12:34
İkindi
15:00
Akşam
17:21
Yatsı
18:45

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Merkez
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Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
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