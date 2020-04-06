Erzincan Valisi Arslantaş: "AA, doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermedi"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermeden halkımızı gelişmelerden haberdar eden AA, Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak bir asırdır önemli bir görevi yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

Vali Arslantaş, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, AA'nın, Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelenin dünyaya duyurulması, milletin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi için İstiklal Savaşı'nın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulduğunu anımsattı.

Arslantaş, "Kurtuluş Savaşımızdan bugüne kadar doğru ve tarafsız habercilik yapma ilkelerinden ödün vermeden halkımızı gelişmelerden haberdar eden AA, Anadolu'nun sesini dünyaya, dünyadaki gelişmeleri de Anadolu'ya duyurarak bir asırdır önemli bir görevi yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.