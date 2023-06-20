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Erzincan yağmura teslim oldu

20.06.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da aralıklı yağmur yağışı etkisini sürdürüyor.

Erzincan yağmura teslim oldu

Akşam saatlerinde yağan sağanak ve doluyla cadde, sokaklar su birikintileriyle doldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan ve Erzurum’un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, “Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgâr dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.
Öte yandan Erzincan’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle ana caddeler su birikintileriyle doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.


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Erzincan Namaz Vakitleri 20 Haziran Salı

İmsak
02:52
Sabah
04:47
Öğle
12:28
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Erzincan Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Salı

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