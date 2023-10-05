Erzincan’a gelen öğrenciler kentin meydanında karşılandı

Erzincan Valiliği, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörlüğü ve STK’lar il dışından gelerek, kentte öğrenim görecek öğrencileri yalnız bırakmadı. Kentte, Dörtyol Cumhuriyet Meydanı’nda kahvaltı programında öğrencilerle bir araya gelen il protokolü burada gençlere tescilli tulum peyniri ve tescilli Cimin üzümü ikram ederek birlikte samimi ortamda kahvaltı yaptılar. Gerçekleştirilen programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve vali yardımcıları ile kamu kurum amirleri katıldı.

‘HİÇBİR GENCİMİZ KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN’

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir üniversite öğrencisinin yalnız olmadığını ve her dertlerinde yanlarında olduklarının altını çizerek, “Bugün, Erzincan’a gelen üniversite öğrencilerine arkadaşlarımızla beraber sabah kahvaltısı verip hoş geldin edeceğiz. Güzel bir ortam var. Şehrimiz de çok güzel bir ortam var. Bütün gayemiz, üniversite ile şehri birbirine entegre etmek, gençlerimizin yanında olmak. Bu anlamda gençlerimize de bir sürprizimiz daha var. O da ulaşımla alakalı. İnşallah gençlerimize güzel bir haber vereceğiz. Bizim bütün gayemiz, gençlerle aynı hizada ve göz teması kurarak, onları değerli hissettirmek ve Erzincan’a geldikleri içinde. Güzel bir şehre geldik, bizi değerli hissettirdiler, bu şehirde okuduktan sonra da yaşanılır algısını gençlerin kalbine bırakmak istiyoruz. İnşallah sık sık geçlerimizle bir araya gelerek onlarla hemhal olacağız. Onların dertlerine çözüm bulacağız” dedi.

Programa katılan ve şehre yeni gelen öğrenciler ise, kendilerini yalnız hissetmediklerini ve yapılan organizasyonun çok güzel olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Üniversite öğrencilerinden Nisanur Karakurt, “Güzel şehir. Tatlı şehir. Herkes çok güzel karşıladı. İnşallah güzel bir sene geçer. İnsanlar çok sıcak. Üniversite güzel. Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri değerli hissettirdi” diye konuştu.

Kahvaltı sonrası öğrencilere hitaben konuşma yapan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversite öğrencilerinin huzur ve güvenliği için yakından ilgileneceklerini belirterek, “Sizleri Erzincan’da ağırlamaktan çok memnunuz. Özellikle bu sene gelen birinci sınıf öğrencileri ile yakından ilgileneceğiz. Onların güvenliği, emniyeti, huzuru bizler için çok önemli. Tekrardan hepinize, şehrimize ve üniversitemize geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum” ifadelerine yer verdi.

‘VALİDEN ÖĞRENCİLERE ULAŞIM MÜJDESİ’

Vali Aydoğdu daha sonra öğrencilere hitap etti. Öğrencilere ulaşım konusunda müjde veren Vali Aydoğdu 10 TL olan ulaşım ücretinin öğrencilere 4TL olarak uygulanacağını söyledi. Vali Aydoğdu konuşmasında, “Biz bütün arkadaşlarımızla beraber sizin daha huzurlu, daha güzel ve daha mutlu bir şekilde okula gidip gelebilmeniz için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isterim. Bununla ilgili ilk adım atıldı. Başkanımız bize talimat verdi. Biz de arkadaşlarımızla beraber oturduk, konuştuk ve biz şuan da, yürürlüğe girdi; bir biniş normalde 10 TL idi, arkadaşlarımızla konuştuk, üniversite öğrencilerimiz için 4 TL’ye indirdik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencileri ise validen gelen açıklamayı bir süre alkışlayarak karşıladı. Program sonunda, Vali Aydoğdu öğrencilere karanfil dağıtarak tekrardan hoş geldiniz dedi.

