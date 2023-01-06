YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da 2022 yılında okul çevrelerinde 6 bin 957 kişi sorgulandı

Erzincan’da 2022 yılında okul çevrelerinde 6 bin 957 kişi sorgulandı

06.01.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da okul çevrelerinde eğitim ve öğretimin güvenli ortamda sağlanması amacıyla polis ekiplerince yıl boyunca uygulamalar gerçekleştirildi.

Erzincan’da 2022 yılında okul çevrelerinde 6 bin 957 kişi sorgulandı

Gerçekleştirilen uygulamalarda 6 bin 957 kişinin sorgulanması yapılarak okul etrafında bulunan kafeler, parklar, kahvehaneler vb. yerler denetlendi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 2022 yılı içerisinde; mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık işyerlerinde "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamaları" yapıldı.

6 bin 957 kişinin sorgusu yapılarak, 19 kişiye idari işlem uygulandı. Ayrıca, bin 190 aracın kontrolü yapılarak, 110 kez internet kafeler, 308 kez kahvehaneler, 344 kez market/büfe, 96 kez oyun salonları, 478 kez park/bahçe, 150 kez tekel bayileri, 30 kez iddia ve ganyan bayileri, 589 okul servis aracı denetlendi. Denetlenen 59 okul servis aracına ise cezai işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplu taşımada ilk 4 günde 2 bin 400 vatandaş ücretsiz faydalandıToplu taşımada ilk 4 günde 2 bin 400 vatandaş ücretsiz faydalandı
Samsun'da oğlunun okul binasında silahla vurduğu kadın öldü, kadının arkadaşı ağır yaralandıSamsun'da oğlunun okul binasında silahla vurduğu kadın öldü, kadının arkadaşı ağır yaralandı
Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıEskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:36
Öğle
12:33
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:43
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.