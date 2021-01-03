YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Erzincan’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ERZİNCAN HABERLERİ  | 03.01.2021 17:05 | Son Güncelleme

Erzincan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Covid-19 ile mücadele amacıyla 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzincan’da cadde ve sokaklar boş kaldı.Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürdü.Araç içerisinde bulunan yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallar uygun olmayan kişilere cezai işlem uyguladı.

Erzincan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde Covid-19 ile mücadele amacıyla 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Erzincan’da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere, kente giriş ve çıkışların da bulunduğu tüm noktalarda denetimlerini sürdürdü.
Araç içerisinde bulunan yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol eden ekipler, kurallar uygun olmayan kişilere cezai işlem uyguladı. Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan denetimlerde ekipler araç sürücülerini hız ve emniyet kemeri konusunda da uyardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildiİstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildi
Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!Uyuşturucu tacirlerinden şeytanın aklına gelmeyecek taktik!
1/

Erzincan Namaz Vakitleri 3 Ocak Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:36
Öğle
12:31
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:41

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Pazar

Terzıoglu Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.