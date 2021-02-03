Erzincan’da dağ keçileri havadan görüntülendi

Erzincan’da yerleşim alanına yakın bir noktada kardan beyaza bürünmüş yamaçlarda gezinen dağ keçileri, drone ile havadan görüntülendi.

Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek kesimden köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalara kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.

Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesi’ne yakın bölgelere inen dağ keçileri, kardan kapanan yamaçlardan zirvelere doğru giderek gözden kayboluyor.

İhlas Haber Ajansı ekibinin havadan çekim yaptığı sırada ise 3 dağ keçisinin drone ile imtihanı objektife yansıdı. Drone’u yırtıcı kuş gibi kendilerine tehdit olarak gören dağ keçisi ailesi bir süre dikkatlice izledikten sonra koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Zaman zaman da duraksayıp drone’a bakan dağ keçileri izleyenleri tebessüm ettirdi.



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