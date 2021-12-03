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Erzincan'da engelliler ile aileleri trenle eğlence turuna çıktı

03.12.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Mehmet Makas: - "Çocuklarımız trende palyaçosundan saz üstatlarına kadar eğlenceli bir yolculuk yapacaklar. Çok güzel manzaralara karşı seyahat edecekler"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla 33 engelli ile aileleri, içinde eğlence programlarının tertip edildiği trenle ilçe turuna çıktı.

Valilik koordinesinde düzenlenen organizasyonda, kentteki 33 engelli ile aileleri Erzincan Tren Garı'nda bir araya geldi.

Trenin hareket saatine kadar engelliler, Erzincan Belediyesinin mehteran ekibinin konserini dinledi ve giydikleri mehterbaşı kıyafetiyle de ekibi yönetip keyifli zaman geçirdi.

Engellilere çeşitli hediyeler veren Vali Mehmet Makas ile Belediye Başkanı Bekir Aksun, daha sonra hareket memuru şapkası takıp yeşil ışık yaktıkları trenle, engellileri kentin turistik ilçeleri olan Kemah ve İliç'e uğurladı.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kentte bulunan 33 engelli ve velileri için tren gezisi organize ettiklerini söyledi.

Trenin Kemah ve İliç ilçelerine gideceğini ifade eden Vali Makas, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız trende palyaçosundan saz üstatlarına kadar eğlenceli bir yolculuk yapacaklar. Çok güzel manzaralara karşı seyahat edecekler. İstiyoruz ki onlara yaşama sevincini daha fazla verebilelim. En büyük engelin yüreklerdeki engel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onların yüreğinde hiçbir engel olmadığını da gözlemleyebiliyoruz. Onlara felekten bir gün yaşatabilirsek o bizim mutluluğumuz olacak."

Güzel manzaralara karşı demir yolunda seyahat eden engelliler, trendeki eğlence organizasyonlarıyla keyifli anlar yaşadı.

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