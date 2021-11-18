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Erzincan'da gümrük kaçağı 2 bin 886 paket sigara ele geçirildi

18.11.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da gümrük kaçağı 2 bin 886 paket sigara ele geçirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da gümrük kaçağı 2 bin 886 paket sigaranın ele geçirildiği tırın sürücüsü tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçe sınırlarında İran plakalı tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 2 bin 886 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu V.P, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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