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Erzincan’da korona virüsle mücadelede yeni tedbirler

03.02.2021 09:50 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da korona virüsle mücadelede yeni tedbirler

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında özel halk otobüslerinde 10 ile 26 koltuk kapasiteli oturma yeri olanlar 7 ayakta yolcu, 19 ve altında oturma yeri olanlar ise en çok 12 ayakta yolcu alabilecek.Erzincan Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Makas Başkanlığında toplanarak korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeyi koruması amaçlanan, alınan tedbirlere ilişkin ek kararlar alındı.Yapılan toplantı ardından şu bilgilendirme yapıldı:“01.06.2020 tarih ve 06-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararında belirtilen ve ilimiz sınırları içerisinde taşımacılık yapan özel halk otobüslerinden 20 ile 26 oturma yeri olanlar en çok 7 ayakta yolcu, 19 ve altında oturma yeri olanlar ise en çok 12 ayakta yolcu alabilecektir.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında özel halk otobüslerinde 10 ile 26 koltuk kapasiteli oturma yeri olanlar 7 ayakta yolcu, 19 ve altında oturma yeri olanlar ise en çok 12 ayakta yolcu alabilecek.
Erzincan Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Makas Başkanlığında toplanarak korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeyi koruması amaçlanan, alınan tedbirlere ilişkin ek kararlar alındı.
Yapılan toplantı ardından şu bilgilendirme yapıldı:
“01.06.2020 tarih ve 06-01 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararında belirtilen ve ilimiz sınırları içerisinde taşımacılık yapan özel halk otobüslerinden 20 ile 26 oturma yeri olanlar en çok 7 ayakta yolcu, 19 ve altında oturma yeri olanlar ise en çok 12 ayakta yolcu alabilecektir. Bunun dışında ilgi kararda belirtilen kurallar İlimiz genelinde toplu taşımacılıkta aynen uygulanmaya devam edilecektir.
Bu hususlarda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca meclisimizce alınan tüm kararları uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

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