YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'ın kış sporları merkezi Ergan Dağı, yamaç evlerle turizme kazandırılacak

Erzincan'ın kış sporları merkezi Ergan Dağı, yamaç evlerle turizme kazandırılacak

14.09.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'ın kış sporları merkezi Ergan Dağı, yamaç evlerle turizme kazandırılacak

Erzincan'ın kış sporları merkezi Ergan Dağı, yamaç evlerle turizme kazandırılacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki konaklama sorununun "Yamaç Evler ile Ergan Dağı Turizme Kazandırılıyor" projesi ile giderilmesi amaçlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, projenin protokolü, Vali Mehmet Makas, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’nun katılımıyla imzalandı.

Yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak proje kapsamında, Ergan Dağı'na 18 yamaç ev inşa edilerek bölge için konaklama altyapısı oluşturulacak.

Ayrıca proje kapsamında yapılacak günübirlik tesiste de idare yönetim merkezi, kafeterya, kayak malzemeleri kiralama yeri, telesiyej sandalye garajı gibi alanlar inşa edilecek.

Vali Makas, proje tamamlandığında kayak merkezinin yılın 12 ayı hizmet verme kapasitesine sahip olacağını ve turizme katkı sağlayacağını belirterek, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin16 yıl sonra karar! Türkiye güzeli Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun mirası itfaiyecilerin
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
Erzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandıErzincan'da metruk evde 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan Namaz Vakitleri 14 Eylül Salı

İmsak
04:30
Sabah
05:55
Öğle
12:23
İkindi
15:54
Akşam
18:40
Yatsı
20:00

Erzincan Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Salı

Dünya Eczanei Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'den gördüğü kırmızı karta tepki:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maçının ardından

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.