Erzincan'ın kış sporları merkezi Ergan Dağı, yamaç evlerle turizme kazandırılacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki konaklama sorununun "Yamaç Evler ile Ergan Dağı Turizme Kazandırılıyor" projesi ile giderilmesi amaçlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, projenin protokolü, Vali Mehmet Makas, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Oktay Güven ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’nun katılımıyla imzalandı.

Yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak proje kapsamında, Ergan Dağı'na 18 yamaç ev inşa edilerek bölge için konaklama altyapısı oluşturulacak.

Ayrıca proje kapsamında yapılacak günübirlik tesiste de idare yönetim merkezi, kafeterya, kayak malzemeleri kiralama yeri, telesiyej sandalye garajı gibi alanlar inşa edilecek.

Vali Makas, proje tamamlandığında kayak merkezinin yılın 12 ayı hizmet verme kapasitesine sahip olacağını ve turizme katkı sağlayacağını belirterek, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

