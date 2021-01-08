Erzin’in düşman işgalinden kurtuluşun 99. yılı kutlandı

Hatay’ın Erzin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı.

Çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu tarafından yapıldı.

Elmasoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından, Erzin’de düşman işgalinden 99 yıl önce 8 Ocak tarihinde kurtulduğunu ifade ederek, “Esarette kalamayacağını anlayan Erzin halkı düşman işgaline karşı amansız direniş gösterdi. Bu direnişin ardından işgal kuvvetleri Erzin’den çıkmak zorunda kaldı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Erzin’in kurtuluşuna katkı sağlayan değerli kişileri rahmet ve minnetle anıyorum. 8 Ocak kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi.

8 Ocak Erzin’in kurtuluşu anısına düzenlenen yarışmada dereceye girenlerin ödül töreni sonrası tören sona erdi.



