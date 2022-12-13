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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor

13.12.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar, Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, park ve bahçeleri beyaz örtüyle kapladı.

Vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri sorumluluk bölgelerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürüttü.

Kar, tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi gibi çok sayıdaki tarihi eserin güzelliğine güzellik kattı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 17 santimetre ölçüldü.

ARDAHAN

Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri çalışması başlattı.

Gece yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 9 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Açık havada çalışan işçiler ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Oto lastikçi Oktay Balcı, açık alanda çalıştıkları için kar altında zorlandıklarını belirterek, "Isınmak içinde ateş yakıyoruz. Hem biz hem de müşterilerimiz ısınmaya çalışıyor. Havalar artık soğudu." dedi.

AĞRI

Ağrı'da ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yüksek kesimlerinde kar bulunan kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tutak ilçesinde yaşayan doğa tutkunu Mehmet Günay Eser, soğuk havaya rağmen şişme botuyla Murat Nehri'nde gezinti yaptı.

KARS

Kars'ta iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, ekipler yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Belediye personelleri yol ve kaldırımlardaki karları temizledi.

Sarıkamış, Kağızman, Susuz ve Akyaka ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin ikinci etap pistlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. İlçedeki sarıçam ormanları beyaza büründü, kuşlar bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.

Akyaka ilçesinde bazı vatandaşlar araçları ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Sabah saatlerinde okula giden öğrenciler ders zili çalmadan kartopu oynadı.

Susuz ilçesinde ise Aras EDAŞ ekipleri kar ve buzla kaplanan yüksek gerilim hatlarını temizledi.

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Ağrı Erzurum Kars Ardahan kar

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