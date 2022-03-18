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Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 285 yerleşimin yolu kardan kapandı

18.03.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da 285 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Kars, Ağrı ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 285 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yoğun kar ve yüksek kesimlerde tipinin görüldüğü kentte, kırsaldaki 256 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 22, Ardahan'da 6, Kars'ta ise 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

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