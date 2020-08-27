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Erzurum OSB’lere ‘engelli teşvik’

ERZURUM HABERLERİ  | 27.08.2020 16:37 | Son Güncelleme

Bölgesel Teşvik Sistemi’nde 5.

Erzurum OSB’lere ‘engelli teşvik’

Bölgesel Teşvik Sistemi’nde 5. Bölgede yer alan illerdeki OSB’lere yapılacak yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlanması sağlayan ‘+1’ uygulamasının sonlandırılması kararının yeniden gözden geçirilmesini isteyen Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, bu kararın OSB’lerde yer alan yatırımları sekteye uğratacağından endişe duyduklarını söyledi.
Cazibe Merkezleri Programı (CMP) kapsamındaki illerde uygulanan teşvik sisteminde yapılan mevzuat değişikliği, başta Erzurum olmak üzere 4. ve 5. Teşvik Bölgesi illerindeki OSB’lerde yer alan yatırımcıları endişelendiriyor.
CMP kapsamındaki illerdeki OSB’lere yapılan yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını sağlayan uygulamanın kaldırılması, Erzurum’daki yatırımcıları ciddi anlamda etkileyeceğini belirten Başkan Fuat Demir, bu durumun bölgenin cazibesini kaybetmesine neden olabileceğini savundu.
Erzurum’un, 15 Haziran 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı uyarınca; Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında, ‘5. Bölge İlleri’ arasında sayıldığını belirten Demir, “2017 yılında ilan edilen Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde ilimizin de dahil olduğu program kapsamında yer alan 4. ve 5. Bölge illerindeki OSB’lerde gerçekleştirilecek yatırımların, 6. Bölge desteklerinden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanacağını hükmü getirildi. Söz konusu hüküm; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18. maddesinin 4. fıkrasında yer almıştı. Ancak; 21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 6. Maddesinde, ‘Aynı Kararın 18. maddesinin 4. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır’ ifadesi yer almaktadır. Bu durumda İlimizde bulunan OSB’lerimiz sadece 5. Bölge desteklerinden istifade edebilir hale dönüştürülmüştür. Her ne kadar CMP Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın 3. Maddesinde, komite tarafından uygun görülen ve kanundaki yükümlülükleri sağlayan en az 5 milyon lira tutarındaki yatırımların 6. Bölge desteklerinden faydalanabileceği belirtilse de bunun hiçbir uygulama örneğinin olmadığı bilinmektedir. Kaldı ki uygulamanın süresi de yılsonunda doluyor.”
“Tekstilkent projesi sekteye uğrar”
Başkan Fuat Demir, bir süre önce Erzurum’da büyük umutlarla kurulan Tekstilkent Projesi’nin de sekteye uğramasından endişe ettiklerini hatırlatarak, “Erzurum’un 5. Bölge olarak kalması durumunda Tekstilkent Projesi gibi bölgeye gelecek yatırımların sekteye uğratacak, OSB’lerin cazibesini yitirecektir. Bugün Tekstilkent’in ikinci etabı kapsamında yapılmakta olan fabrikaya talipli olan firmanın bu kararından vazgeçmesi muhtemel olacaktır. Ayrıca hali hazırdaki 4 fabrikada faaliyet gösteren yatırımcılar da ilerleyen zamanlarda yeni teşvik belgeleri almak istemeleri durumunda 5. Bölge destekleriyle karşılaşacak ve ilimizde yatırımlarına devam etme kararlarını sorgulayacaklardır. Sonuç olarak; Tekstilkent Projesinin ve diğer birçok sanayi yatırımlarımızın İlimizde yakaladığı ivmenin kaybedilmemesi adına, 21 Ağustos 2020 tarihinde yapılan değişikliğin ivedilikle yeni bir mevzuatsal değişiklikle düzeltilmesi Erzurum’un da önceden olduğu gibi 6. Bölge illeri arasına dahil edilmesi son derece önemlidir.”diye konuştu. çalışmalarının sona geldiği 2. OSB’de yakalanan heyecan ve ivmeyi kaybetmek istemiyoruz” dedi.
“Karar gözden geçirilmeli”
Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Fuat Demir, daha yeni yeni oluşturulmaya çalışılan sanayi yatırımları ve sanayileşme adımlarının bu değişiklikle sekteye uğrayacağını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “OSB’lerimizdeki mevcut devam eden yatırımlar 6. Bölge teşviklerinden yararlandı. Yeni teşvik belgesi başvurusunda bulunanlar yeni düzenlemeye göre 5. Bölge teşviklerinden yararlanacak. Bu mevzuat değişikliği ile birlikte yatırımcılarımızın faydalandığı teşviklerin büyük ölçüde azalmasının yanı sıra bu değişiklik yeni yatırıma hazırlanan yatırımcılarında kararlarını bir kez daha gözden geçirmesine neden olacaktır. Böylece başlaması muhtemel olan birçok yatırım daha proje aşamasında kalacaktır. Bu son mevzuat değişikliğine neden gerek duyulduğuna anlam veremiyoruz. Biz, OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükçü’ye, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu kararı yeniden gözden geçirmelerini ve gerçekte daha fazla teşvik bekleyen ilimiz ve bu değişiklikten olumsuz etkilenen bölgemizdeki diğer illerin yaşadığı hayal kırıklığının giderilmesini istiyoruz.”

Erzurum OSB’lere ‘engelli teşvik’

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