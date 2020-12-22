YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 22.12.2020 17:06 | Son Güncelleme

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Özgür Çelebi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çelebi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çelebi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin"Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçen Çelebi, haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Çelebi, AA'nın haberlerini ve görsellerini yakından takip ettiğini, yurt içi ve yurt dışındaki çalışmaları çok beğendiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu AA'nın başarılarının daimi olmasını dileyen Çelebi, "Doğru, objektif ve ilkeli habere ulaşma noktasında Anadolu Ajansı, en güvenilir kaynakların başında geliyor. Geleneksel hale getirilen Anadolu Ajansının Yılın Fotoğrafları oylamasına katılmaktan mutlu oldum. Fotoğraflar çok güzel ve büyük emek verilmiş." dedi.

Çelebi, fotoğraf karelerin her birinin farklı hikayesi olduğunu ve bu nedenle fotoğraf seçmekte zorlandığını, geçmişten bugüne kadar topluma haber hizmeti sunan AA çalışanlarına ve yöneticilerine verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

Erzurum Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
05:56
Sabah
07:26
Öğle
12:18
İkindi
14:40
Akşam
17:01
Yatsı
18:26

Erzurum Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Pelin Eczanesi
Palandoken
Bahar Eczanesi
Yakutiye
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Ilıca Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öztürk Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Fatıh Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.