YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum Şehir Hastanesinde doçentliğe yükselen 4 doktor cübbelerini giydi

Erzurum Şehir Hastanesinde doçentliğe yükselen 4 doktor cübbelerini giydi

28.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör: - "Erzurum Şehir Hastanesi, pandemi süreci atlatıldıktan sonra bölge halkına ve yurt dışından gelen turist hastalara daha iyi hizmet vermek için bünyesine kattığı cihazlar ile Türkiye'de ve yurt dışında söz sahibi olan hastaneler içerisine girdi"

Erzurum Şehir Hastanesinde, akademik çalışmalarını tamamlayarak doçentliğe yükselen 4 doktora cübbe giydirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda, doktor öğretim üyeliğinden doçentliğe yükselen 4 doktora cübbe giydirme töreni düzenlendi.

Bingöl'de şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İli ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hastane yöneticileri ve çalışanları ile doçent olan doktorların aileleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Bedir, burada yaptığı konuşmada, doktorluk mesleğinin önemine vurgu yaparak, "İçinde bulunduğumuz zaman itibarıyla aldığımız önlemler çerçevesinde siz değerli çalışanlarımızın üstün gayret ve çalışmaları neticesinde bir normalleşme sürecine girdik. Pandemi sürecinde insanlarımıza sağlık hizmetini en üst derecede vererek çalışan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Dünyadaki en saygın ve kadim mesleklerden biri doktorluktur. Sonsuza kadar da öyle olacaktır. Hayatımızın her anında doktorlarımıza ihtiyacımız vardır. Malzemesi insan olan mesleğinizde, her türlü duyguyu barındıran insanlarla çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Tör ise doktorlar ve sağlık çalışanlarının insan hayatının kıymetini en iyi bilen kişiler olduğunu belirtti.

Zor bir görevleri olduğunu anlatan Tör, şunları kaydetti:

"Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eş değer sayan anlayışın sahipleri olarak milletimiz uğruna zaman ve koşul mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta, zor ve meşakkatli bir görevi icra etmekteyiz. Milletimize verdiğimiz sözümüz o dur ki, bizler insanımızı yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya devam edeceğiz ve bu uğurda insanlığın hizmetkarı olacağız."

Şehir Hastanesinde kalp ve damar cerrahisi, patoloji, dahiliye, çocuk hastalıkları, biyokimya ve mikrobiyoloji, yeni doğan, beyin cerrahı, genel cerrahi, üroloji, ortopedi, anestezi, enfeksiyon hastalıkları, acil tıp ve nükleer tıp dallarında akademik personelin görev aldığını anlatan Tör, hastanenin sağlık alanında teknolojik üstünlüğünün çok üst boyutlarda olduğunu ve ilerleyişlerinin teknolojik ilerlemenin yanında doktorların akademik yükselişleriyle de devam ettiğini kaydetti.

Tör, doçentliğe yükselen doktorları tebrik ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurum Şehir Hastanesi, pandemi süreci atlatıldıktan sonra bölge halkına ve yurt dışından gelen turist hastalara daha iyi hizmet vermek için bünyesine kattığı, kanseri nokta atışı ile tedavi eden tomoterapi, yürüme yetisini kaybetmiş hastaların yürümesini kolaylaştırıcı robotik yürüme ve cerrahi müdahalelerde doku zedelenmesini en az seviyeye çekerek ameliyatlar yapan Davinci Robotu cihazları ile Türkiye'de ve yurt dışında söz sahibi olan hastaneler içerisine girdi."

Konuşmaların ardından doçentliğe yükselen doktorlara hocaları tarafından cübbe giydirilerek hediyeler verildi.

Şehir Hastanesinde 4 doktorun daha akademik unvan almasıyla 8 profesör, 9 doçent ve 13 doktor öğretim üyesi olmak üzere akademik ünvanlı doktor sayısı 30'a yükseldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacakErzurum'da yetiştirilecek bitkiler, ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırılacak
Samsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındıSamsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındı
Bolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef olduBolu'da kamyonda çıkan yangında yüzlerce tavuk telef oldu
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:25
İkindi
15:55
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Erzurum Nöbetçi Eczaneler28 Mart Pazartesi

Uzun Eczanesi
Palandoken
Karaavcı Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
İnci Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.