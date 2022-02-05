Erzurum ve Ardahan'da 76 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum ile Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 76 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kar ve tipi nedeniyle kapanan kırsaldaki 68 mahalle yolunun ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.
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