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Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

ERZURUM HABERLERİ  | 02.06.2020 13:12 | Son Güncelleme

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Erzurum'un Çat ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Köseler Mahallesi'nde Yıldız ile Güneş aileleri arasında 30 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgadan bir gün sonra dağlık alanda yakalanan İ. ve B. Yıldız'ın yanı sıra bu kişilere yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen S.Y. ile M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye çıkarıldı.

- Olay

Köseler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Yıldız ile Güneş aileleri arasında 30 Mayıs'ta çıkan silahlı kavgada Sıddık, Sinan ve Hasan Güneş ile Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından helikopter destekli arama, tarama çalışması yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan şüpheliler İ. ve B. Yıldız'ı olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarındaki dağlık arazide gözaltına almıştı.

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