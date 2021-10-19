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Erzurum’da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 2 kardeşe 4 kez müebbet istemi

19.10.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya karışan 2 kardeşe 4 kez müebbet istemi

Erzurum'un Çat ilçesinde geçen yıl 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 kardeş hakkında "kasten öldürme" suçundan 4 kez ayrı ayrı müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Mayıs'ta Köseler Mahallesi'nde yaşanan ve Güneş ailesinden Baki, Hasan, Sıddık ve Sinan ile Sedrettin Yıldız’ın öldüğü olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul iddianamede, tutuklu olan kardeşler İrfan ve Burhanettin Yıldız "sanık" olarak yer aldı.

İddianamede, olaydan yaklaşık üç yıl önce F. Güneş'in B. Yıldız'a kaçarak evlendikten altı ay sonra intihar etmesi sebebiyle Güneş ve Yıldız aileleri arasında husumet başladığı belirtildi.

Bir süre sonra aile büyüklerinin araya girerek her iki aileyi barıştırmasının ardından taraflar arasında herhangi bir husumetin kalmadığı aktarılan iddianamede, olay tarihinden iki gün önce ise iki aileye ait atların dövüşmesi üzerine Sıddık Yıldız’ın atını almaya gittiği esnada Sıddık Güneş ve yeğeni Baki Güneş ile aralarında tartışma çıktığı ifade edildi.

İddianamede, olay günü Sıddık Güneş’in oğlu Sinan, kardeşi Hasan ve yeğeni Baki ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye giderken tartışma yaşadıkları Sıddık Yıldız’ın çocukları Sedrettin, Burhanettin ve İrfan Yıldız’ın da bu olay sonrası Güneş ailesinin arkasından gidip bu aileyle tartıştığı kaydedildi.

Tartışmanın büyümesiyle tarafların tüfek ile tabancalarla birbirine ateş açtıkları anlatılan iddianamede, mahalle halkının olay yerine gittiğinde Sıddık, Hasan ve Sinan Güneş ile Sedrettin Yıldız'ın olay yerinde öldüklerini gördükleri, Baki Güneş'in yaralı olduğu fakat sonrasında hayatını kaybettiği, Burhanettin ve İrfan Yıldız'ın olay yerinden kaçtıkları, olayı ayırmaya çalışan Muhammet Etik'in ise bacağından ve kolundan silahla yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İddianamede, ölenler ile sanıkların birbirlerini öldürme kastıyla hareket ettikleri belirtilerek, İrfan ve Burhanettin Yıldız’ın yakalandıktan sonra savunmalarında eylemlerini inkar ederek suçlamaları kabul etmemelerine rağmen taraf ifadeleri, olay yeri inceleme ve uzman raporları ile tüm dosya kapsamına göre bu kişilerin eylemlerinin sabit olduğunun anlaşıldığına vurgu yapıldı.

İddianamede, bu nedenlerle sanıklar İrfan ve Burhanettin Yıldız’ın “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı 4 kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Olayın ardından helikopter destekli arama tarama çalışması yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İrfan ve Burhanettin Yıldız'ı olay yerine 10 kilometre uzaklıktaki Göbekören Mahallesi yakınlarındaki dağlık arazide gözaltına almıştı.

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