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Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

19.11.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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