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Erzurum'da aynı aileden 8 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

07.12.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Horasan ilçesinde, doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen aynı aileden 8 kişi, şehir merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Erzurum'da aynı aileden 8 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evlerine doğal gaz bağlanan Sevilay Karakaya ve çocuklarında, akşam saatlerinde bulantı ve baş dönmesi meydana geldi.

Zehirlendiklerini düşünen anne, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumlarını anlattı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde ilk müdahalesi yapılan anne Karakaya ile çocukları D.G, N.B, Y.E, Z.E, A.E ve D.Ö. Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalenin ardından Karakaya ailesi, ambulanslara Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Dede Nurettin Yıldırım AA muhabirine, kızı ve 7 torununun evdeki doğal gazdan zehirlenmiş olabileceklerini belirterek, "Evimde oturuyordum, kızım telefon açıp zehirlendiklerini söyledi. Hemen hastaneye geldim. Kızım evlerine yeni bağlanan doğal gaz kombisinde gaz kaçağı olduğunu söyledi. Yetkililerden gerekli incelemeleri yapmasını istiyorum." diye konuştu.


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