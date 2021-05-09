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Erzurum'da birlikte ava çıktığı arkadaşının tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan kişi hayatını kaybetti

09.05.2021 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da birlikte ava çıktığı arkadaşının tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da arkadaşıyla yasa dışı avlanmaya çıkan kişi, arkadaşının ateş alan tüfeğinden çıkan fişek saçmalarıyla yaralanarak hayatını kaybetti.

Palandöken ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt Mahallesi'nde arkadaşıyla izinsiz avlanmaya giden S.M.K, iddiaya göre tüfeğinin kazara ateş alması sonucu beraberindeki M.İ'yi vurdu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.İ, yaşamını yitirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki tüfeğe el koyarak S.M.K'yi gözaltına aldı.

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