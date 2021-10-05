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Erzurum'da dolu etkili oldu

05.10.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da dolu etkili oldu

Erzurum'da etkili olan dolu, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi zirvesi de etkili dolu yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.

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Palandoken
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