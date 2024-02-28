Erzurum’da FETÖ üyesi esnaf yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda, Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Erol E. (Esnaf) yakalanarak gözaltına alınarak işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Erzurum Emniyet Müdürlüğümüz İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; Nitelikli Dolandırıcılık suçundan 11 adet aranması, 29 yıl 9 ay 15 gün ve 6 milyon 865 bin 520 TL kesilmiş cezası bulunan, 7 yıldır firar olarak aranan Kadir T. İsimli şahıs üzerinde taşımış olduğu sahte kimlikle birlikte yakalandı.

