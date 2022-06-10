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Erzurum'da ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

10.06.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da ilkokul öğrencileri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Oltu Şehitler İlkokulunun 4. sınıf öğrencileri, 3 aylık eğitim sonunda İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Okulda görevli özel eğitim öğretmeni Aysun Ulutürk, yaklaşık 3 ay önce "Parmakların Diliyle İstiklal Marşı" adlı projeyi başlattı.

Proje kapsamında 30 öğrenci, yaklaşık 3 ay süren çalışmayla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi.

Okulda düzenlenen programda 16 öğrenci, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Türk işaret dili tercümanı da olan Ulutürk, gazetecilere, öğrencilerin özveriyle çalıştıklarını, okul idarecileri, öğretmen ve arkadaşlarının beğenisini kazandıklarını söyledi.

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