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Erzurum’da kar sürprizi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Erzurum’un İspir ilçesinde 23 Nisan’da kar sürprizi yaşandı.İlkbaharın gelmesiyle karlar erimiş ve köyde yaz sıcaklığı bekleniyordu ki 23 Nisan’da yağan kar tüm ilçeyi tekrardan beyaza bürüdü.Yeşilyurt köyünde 23 Nisan coşkusunun yanında bir de kar coşkusu yaşandı.

Erzurum’da kar sürprizi

Erzurum’un İspir ilçesinde 23 Nisan’da kar sürprizi yaşandı.
İlkbaharın gelmesiyle karlar erimiş ve köyde yaz sıcaklığı bekleniyordu ki 23 Nisan’da yağan kar tüm ilçeyi tekrardan beyaza bürüdü.
Yeşilyurt köyünde 23 Nisan coşkusunun yanında bir de kar coşkusu yaşandı. İlkbahar ayının gelmesiyle çimlerin yeşerdiği köyde bugün kar yağışı etkili oldu. Yeni yeşermiş çimlerin karla birleştiği anlar ise adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Öte yandan Yeşilyurt köyünde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

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Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
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