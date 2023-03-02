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Erzurum’da kar yağışı

02.03.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminde beklenen yağışın olmaması kuraklık konusunda endişelere sebep olurken, Erzurum’da Mart ayı ile birlikte yağan kar vatandaşları sevindirdi.

Erzurum’da kar yağışı

Erzurum’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı “Mart kapıdan baktırın kazma kürek yaktırır” dedirtti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların yer yer yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği belirtildi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, “Rüzgâr, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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