YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Erzurum'da kazada yaşamını yitiren askerin cenazesi Adana'da defnedildi

Erzurum'da kazada yaşamını yitiren askerin cenazesi Adana'da defnedildi

26.05.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kazada yaşamını yitiren askerin cenazesi Adana'da defnedildi

Erzurum'da, kullandığı otomobilin mesire alanına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Şentürk'ün cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Palandöken ilçesinde 24 Mayıs'ta trafik kazasında yaşamını yitiren Şentürk'ün (26) cenazesi, Yumurtalık ilçesi Demirtaş Mahallesi Mezarlığına getirildi.

Cenaze törenine katılan, İbrahim Şentürk'ün 5 aylık hamile eşi Ece Şentürk yakınlarının ve jandarma personelinin desteğiyle ayakta durabildi.

Şentürk'ün naaşı, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törene, Şentürk'ün ailesi ve yakınları, Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu15 yıllık aşçı mesleğini bırakıp devlet desteğiyle çiftçi oldu
Bitlis Valiliği, HDP milletvekilinin iddiasını yalanladı:Bitlis Valiliği, HDP milletvekilinin iddiasını yalanladı:
Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:Bakan Murat Kurum, Güngören'deki temel atma töreninde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Adana Erzurum

Adana Namaz Vakitleri 26 Mayıs Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:16
Öğle
12:41
İkindi
16:31
Akşam
19:55
Yatsı
21:28

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Perşembe

Eda Eczanesi
Seyhan
Yenipınar Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası çok yüksek! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Gülşen masasında dans etti! Ünlü sunucu önce elledi...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

İçinizde savaşçı olsa da bugün savaşmak için uygun bir gün değil!

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.