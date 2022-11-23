YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Erzurum'da kuyumcuyu dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Erzurum'da kuyumcuyu dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

23.11.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da kuyumcuyu dolandırdıkları iddia edilen ve farklı illerde düzenlenen operasyonla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Merkez Yakutiye ilçesinde kuyumcu M.G, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını ifade ederek, suç duyurusunda bulundu.

M.G, telefonla arayan şahısların "FETÖ tarafından satılan altınlar üzerinde kriminal inceleme yapılabilmesi için kendilerine verilmesi gerektiğini, altınların kendilerine ulaşmaması durumunda örgüt üyeliğinden tutuklanacağını" belirtmeleri üzerine 400 bin lira değerinde altını şüphelilere teslim ettiğini söyledi.

Zanlıların banka yoluyla 350 bin lira daha aldığını belirten M.G, şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Ferhat T, Aydın A. ve Mehmet T'yi Diyarbakır'da, Rıdvan A'yı Antalya'da, Sadullah Ü'yü Sivas'ta yakaladı.

Erzurum'a getirilen zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum ile Ardahan'da kar, sis ve buzlanma etkili olduErzurum ile Ardahan'da kar, sis ve buzlanma etkili oldu
Saray’da 400 kişiyi istihdam edecek tekstil fabrikası kuruluyorSaray’da 400 kişiyi istihdam edecek tekstil fabrikası kuruluyor
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdiİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
fetö

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Kasım Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
07:02
Öğle
12:06
İkindi
14:38
Akşam
17:01
Yatsı
18:23

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Perşembe

Sefa Eczanesi
Palandoken
Yeni Buhara Eczanesi
Palandoken
Kombina Eczanesi
Yakutiye
Bilen Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Köpeğinin kafasını kürekle ezdi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Çalıştığı ibadethanede üçlü cinsel ilişkiye girip filme aldı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.