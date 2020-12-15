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Erzurum’da okuma seferberliği

ERZURUM HABERLERİ  | 15.12.2020 14:38 | Son Güncelleme

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ERBAP (Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023) kapsamında #ErzurumErbaplaOkuyor kitap okuma kampanyası başlatıldı.ERBAP Programının 4.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ERBAP (Erzurum Başarıyı Arttırma Programı 2019-2023) kapsamında #ErzurumErbaplaOkuyor kitap okuma kampanyası başlatıldı.
ERBAP Programının 4. amacı olan “Öğrencilerimizin Olumlu Davranış Biçimlerini Geliştirmek” amacı kapsamında düzenlenen #ErzurumErbaplaOkuyor okuma kampanyası ile öğrencileri okumaya yönlendirerek pandemi döneminde öğrencilerin verimli ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, okuma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve olumlu kişilik özellikleri geliştirmelerine destek olmak hedefleniyor. Pandemi süresince ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine ve İl genelinde okumaya yönelik ilginin artırılmasına destek olmak için okuma kampanyası, öğrencilerin yanı sıra tüm aile fertlerinin de katılımı ile gerçekleştiriliyor.
Kampanyaya ilgi çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Aralık Pazartesi günü Twitter’da #ErzurumErbaplaOkuyor hahstag ile başlatılan kitap okuma kampanyasına yoğun ilgi gösterildi. 11 bini aşkın tweet ve hahstag ile en çok etkileşim alan gündemler arasında yer aldı. Kampanya, pandemi sürecinde her akşam 19.30-20.00 saatleri arasında il genelinde düzenlenecek okuma saatleri ile devam ettirilecek.

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