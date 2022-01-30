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Erzurum'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

30.01.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

Erzurum'un Tortum ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Gültekin Gümüş'un (54) kullandığı 07 BRA 79 plakalı otomobil Tortumkale ile Esendurak köyleri arasında kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Gümüş hayatını kaybetti.

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