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Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

ERZURUM HABERLERİ  | 08.04.2020 18:38 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında toplu ulaşımda bir dizi düzenlemeye gitti.Büyükşehir, toplu ulaşım hizmeti verilen hatların son sefer saatlerini 20.00 - 20.30 ve 21.00 olarak yeniden düzenledi.

Erzurum’da ulaşımda saat düzenlemesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında toplu ulaşımda bir dizi düzenlemeye gitti.
Büyükşehir, toplu ulaşım hizmeti verilen hatların son sefer saatlerini 20.00 - 20.30 ve 21.00 olarak yeniden düzenledi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; yeni sefer saatlerinin 10 Nisan Cuma günü itibariyle geçerli olacağı bildirilirken, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ulaşım planlamalarını yeni sisteme göre yapmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada şunlar kaydedildi: “Son sefer saati daha önceden 22.00 olan B1- B3 - G5 ve G9 olan hatlarda 10 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli son sefer saati 21.00 olacak. D1- G4A - G7 - G7A - K1 - K4 - K6 ve K7 nolu hatların son sefer saati 20.30 olarak belirlenirken, B2A - B6 - B7 - G2 - G3 - G4 - G6 - G8 - G10 - K2 - K3 - K7A - K8 ve K10 numaralı hatların son sefer saati ise 20.00 olacak.”

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