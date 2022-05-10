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Erzurum'da valizinde uyuşturucu hap ele geçirilen yabancı uyruklu tutuklandı

10.05.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da valizinde uyuşturucu hap ele geçirilen yabancı uyruklu tutuklandı

Erzurum'da yolcu otobüsündeki bir yabancı uyruklunun valizi ile üst aramasında 1540 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erzurum-Erzincan kara yolunda çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda İran-İstanbul seferini yapan uluslararası bir yolcu otobüsü durduruldu. Araçta bulunan yabancı uyruklu Seyedmohammad B'nin üst araması ile valizinde kırmızı reçeteyle satılan 1540 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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