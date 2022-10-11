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Erzurum'da yamaçtan düşen kişi öldü

11.10.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yamaçtan düşen kişi öldü

Erzurum'un Narman ilçesinde yamaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Araköy Mahallesi Depremevleri mevkisine giden Ömer Akyüz (63), henüz belirlenemeyen sebeple yamaçtan düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklendiği belirtilen Akyüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Akyüz'ün cesedi, jandarmanın incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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