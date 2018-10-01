Ligin yeni ekibi beğenmedi, F.Bahçe aldı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, “Bu hafta Galatasaray deplasmanında iyi bir futbol ortaya koyduk. Ancak 1-0 kaybettik. Sezon başında bu skorların telafisi mümkün. Hoca değişikliğiyle beraber daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

"FREY'İ BEĞENMEDİK"

Fenerbahçe’nin İsviçre’nin Zürih takımından transfer ettiği Michael Frey’in sezon öncesinde kendilerine önerildiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan, “Transfer döneminde Frey ile ilgili bize teklif edildi. Kendisini izledik ancak beğenmedik. Zaten listemizde 6. sıradaydı ve önünde 5 opsiyon daha vardı. Yetersiz bulduğumuz için transfer girişimi dahi yapmadık” ifadelerini kullandı.

TAYFUN BAYINDIR: ERZURUMSPOR, FREY'İ 600 BİN EURO'YA ALMADI, FENERBAHÇE 2.7 MİLYON EURO VERDİ

Fenerbahçe'nin 3-0'lık Çaykur Rizespor maçı sonrası sarı-lacivertli ekibi eleştiren Gazeteci Tayfun Bayındır da takıma sezon başında katılan Michael Frey için "Ben, Frey'in Erzurumspor'a daha düşük bir miktarla önerildiğini duydum. 600 bin euro gibi bir ücretle önerildiğini ve alınmadığını duydum" demişti.

Frey, İsviçre’nin Zürih takımından 2.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.



