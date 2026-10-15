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Erzurumspor FK - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'deki son maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile geliyor. Eyüpspor ise son 4 maçında mağlup oldu.

Erzurumspor FK - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Erzurumspor FK
Cumartesi 13:30
17.10.2026
Eyüpspor
Stadyum: Kazım Karabekir Stadı Yayın: beIN Sports

Erzurumspor FK ile Eyüpspor, 17 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Kazım Karabekir Stadı sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Trendyol Süper Lig'deki zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Erzurumspor, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu

Erzurumspor FK

14. Trendyol Süper Lig
O
7
G
2
B
2
M
3
P
8
3
Attığı Gol
11
Yediği Gol
-8
Averaj

Eyüpspor

18. Trendyol Süper Lig
O
7
G
1
B
0
M
6
P
3
2
Attığı Gol
20
Yediği Gol
-18
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Erzurumspor FK 3 / 11
Eyüpspor 2 / 20

İç Saha / Deplasman Performansı

Erzurumspor FK İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
2 / 0 / 1
Gol
2 – 4
Eyüpspor Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
0 / 0 / 3
Gol
0 – 12

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 18 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Erzurumspor FK B G M G B

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
  • 20.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 11.09.2026 Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M
  • 05.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 28.08.2026 Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B
Eyüpspor M M M M G

tüm kulvarlar

  • 12.10.2026 Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig M
  • 20.09.2026 Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 12.09.2026 Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M
  • 30.08.2026 Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor, son 4 maçında mağlup olarak kötü bir form sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Erzurumspor FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alırken, 3 gol atıp 4 gol yedi. Bu durum, Erzurumspor'un savunma hatalarıyla dikkat çektiğini gösteriyor. Öte yandan, Eyüpspor son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkartırken, 18 gol yiyip sadece 2 gol attı. Savunma zafiyetleri, ligin dibinde kaldıklarının önemli bir sebebi.

Eksik Oyuncular

Erzurumspor FK

Bilinen eksik yok

Eyüpspor

3 eksik
Jawad El Yamiq Sakat
Abdelhamid Sabiri Sakat
Ahmed Abdullahi Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Eyüpspor kadrosunda Jawad El Yamiq (Sakat), Abdelhamid Sabiri (Sakat) ve Ahmed Abdullahi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Eren Tozlu Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist
Miguel Cardoso Erzurumspor FK 1 Gol 0 Asist
Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist
Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 0 Asist
Zak Jules Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist
Ahmed Abdullahi Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist
Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist
Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist

Erzurumspor'da Eren Tozlu, 2 golle takımın en etkili ismi konumunda.

İkili Rekabet
0 Erzurumspor FK
2 Beraberlik
3 Eyüpspor
  • 11.05.2024 Erzurumspor FK 0-4 Eyüpspor Trendyol 1. Lig
  • 25.12.2023 Eyüpspor 3-0 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig
  • 03.04.2023 Eyüpspor 1-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig
  • 30.10.2022 Erzurumspor FK 0-1 Eyüpspor Trendyol 1. Lig
  • 17.02.2022 BB Erzurumspor 1-1 Eyüpspor Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 2, Eyüpspor 10 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Erzurumspor FK - Eyüpspor maçı ne zaman?

17 Ekim 2026

Erzurumspor FK - Eyüpspor maçı saat kaçta?

13:30

Erzurumspor FK - Eyüpspor maçı hangi kanalda?

beIN Sports

Erzurumspor FK - Eyüpspor maçında hangi oyuncular eksik?

Jawad El Yamiq, Abdelhamid Sabiri, Ahmed Abdullahi

Erzurumspor FK ve Eyüpspor'un ligde kaç puanı var?

Erzurumspor FK'nın 8, Eyüpspor'un 3 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor
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