Erzurumspor FK - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Erzurumspor FK ile Eyüpspor, 17 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Kazım Karabekir Stadı sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
İki takım, Trendyol Süper Lig'deki zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Erzurumspor, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor.
Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.
Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 18 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.
Eyüpspor, son 4 maçında mağlup olarak kötü bir form sergiliyor.
Erzurumspor FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alırken, 3 gol atıp 4 gol yedi. Bu durum, Erzurumspor'un savunma hatalarıyla dikkat çektiğini gösteriyor. Öte yandan, Eyüpspor son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkartırken, 18 gol yiyip sadece 2 gol attı. Savunma zafiyetleri, ligin dibinde kaldıklarının önemli bir sebebi.
Eyüpspor kadrosunda Jawad El Yamiq (Sakat), Abdelhamid Sabiri (Sakat) ve Ahmed Abdullahi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Erzurumspor'da Eren Tozlu, 2 golle takımın en etkili ismi konumunda.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 2, Eyüpspor 10 gol attı.
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