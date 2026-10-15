Erzurumspor FK - Eyüpspor Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Erzurumspor FK Cumartesi 13:30 Eyüpspor

Erzurumspor FK ile Eyüpspor, 17 Ekim 2026 günü saat 13:30 itibarıyla Kazım Karabekir Stadı sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

İki takım, Trendyol Süper Lig'deki zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Erzurumspor, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu Erzurumspor FK 14. Trendyol Süper Lig O 7 G 2 B 2 M 3 P 8 3 Attığı Gol 11 Yediği Gol -8 Averaj Eyüpspor 18. Trendyol Süper Lig O 7 G 1 B 0 M 6 P 3 2 Attığı Gol 20 Yediği Gol -18 Averaj Gol Durumu (Toplam) Erzurumspor FK 3 / 11 Eyüpspor 2 / 20 İç Saha / Deplasman Performansı EF Erzurumspor FK İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 2 / 0 / 1 Gol 2 – 4 E Eyüpspor Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 0 / 0 / 3 Gol 0 – 12

Erzurumspor FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.

Eyüpspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 18 gol yedi. Ligde 3 puanla 18. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Erzurumspor FK B G M G B tüm kulvarlar Corendon Alanyaspor 0-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B

Erzurumspor FK 1-0 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M

Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 1-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig B Eyüpspor M M M M G tüm kulvarlar Eyüpspor 0-4 Göztepe Trendyol Süper Lig M

Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 3-0 Eyüpspor Trendyol Süper Lig M

Eyüpspor 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Eyüpspor, son 4 maçında mağlup olarak kötü bir form sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Erzurumspor FK, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alırken, 3 gol atıp 4 gol yedi. Bu durum, Erzurumspor'un savunma hatalarıyla dikkat çektiğini gösteriyor. Öte yandan, Eyüpspor son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkartırken, 18 gol yiyip sadece 2 gol attı. Savunma zafiyetleri, ligin dibinde kaldıklarının önemli bir sebebi.

Eksik Oyuncular Erzurumspor FK ✓ Bilinen eksik yok Eyüpspor 3 eksik Jawad El Yamiq Abdelhamid Sabiri Ahmed Abdullahi

Eyüpspor kadrosunda Jawad El Yamiq (Sakat), Abdelhamid Sabiri (Sakat) ve Ahmed Abdullahi (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Eren Tozlu Erzurumspor FK 2 Gol 0 Asist Miguel Cardoso Erzurumspor FK 1 Gol 0 Asist Guram Giorbelidze Erzurumspor FK 0 Gol 1 Asist Mustafa Yumlu Erzurumspor FK 0 Gol 0 Asist Zak Jules Eyüpspor 1 Gol 1 Asist Ahmed Abdullahi Eyüpspor 1 Gol 0 Asist Jawad El Yamiq Eyüpspor 0 Gol 0 Asist Simone Giordano Eyüpspor 0 Gol 0 Asist

Erzurumspor'da Eren Tozlu, 2 golle takımın en etkili ismi konumunda.

İkili Rekabet 0 Erzurumspor FK 2 Beraberlik 3 Eyüpspor Erzurumspor FK 0-4 Eyüpspor Trendyol 1. Lig

Eyüpspor 3-0 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig

Eyüpspor 1-1 Erzurumspor FK Trendyol 1. Lig

Erzurumspor FK 0-1 Eyüpspor Trendyol 1. Lig

BB Erzurumspor 1-1 Eyüpspor Trendyol 1. Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Eyüpspor 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Erzurumspor FK 2, Eyüpspor 10 gol attı.