SPOR

Erzurumspor taraftarından TFF'ye protesto

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.02.2019 18:08 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor taraftarı, Çaykur Rizespor maçındaki hakem kararlarını protesto ederek TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.

Erzurumspor taraftarından TFF'ye protesto

Süper Lig’in 20. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor maçında hakem Özgür Yankaya’nın kararları sonrasında toplanan binlerce BB Erzurumspor taraftarı TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne yürüyerek MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e yönelik protestoda bulundu.

Lalapaşa Meydanı'nda toplanan binlerce Erzurumlu ellerindeki pankartlarla slogan atarak TFF Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne yürüdü. Yürüyüşün sonunda Erzurumsporlular, Dadaşlar ve Mavi Kapı taraftar grupları ortak bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sadece Erzurumsporluların değil tüm futbolseverlerin ve spor yorumcularının dikkatinden kaçmayan ve açıkça dile getirebileceğimiz noktalara uluşan hatalar söz konu olmaktadır. Doğrudan sonuca etki etmeyen, her insan hata yapabilir diyerek küçümsediğimiz, görmezden geldiğimiz yanlışları yok sayarak 10. hafta Kasımpaşa, 11. hafta Akhisarspor ve 20. hafta Çaykur Rizespor maçlarında bariz hatalı kararlara artık göz yummayacağımız seviyeye gelmiştir. Kalan 14 haftada MHK, TFF, PFDK’nın aklını başına alarak hareket etmesini adalet ve ahlak adına kendilerinden rica ediyoruz.”

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Bursa kendini yaktı!Bursa kendini yaktı!
Başakşehir farkı açıyor! Rahat 3 puan...Başakşehir farkı açıyor! Rahat 3 puan...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurumspor tff

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

G.Saray'da bir ayrılık daha!

G.Saray'da bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Luyindama'ya büyük şok! Ceza geliyor

Luyindama'ya büyük şok! Ceza geliyor

Trabzonspor'da flaş imza!

Trabzonspor'da flaş imza!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

İşte Tolga Zengin'in yeni takımı!

İşte Tolga Zengin'in yeni takımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivasspor, Galatasaray, Erzurumspor, Rizespor, Akhisarspor ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

6 takım PFDK'ya sevk edildi

Erzurumspor taraftarından TFF'ye protesto

Erzurum taraftarından TFF'ye protesto

Bursaspor 0 - 0 Atiker Konyaspor

Bursa kendini yaktı!

Başakşehir farkı açıyor! Rahat 3 puan...

Başakşehir farkı açıyor! Rahat 3 puan...

Mehmet Özdilek: Birileri bu hakemlere dur desin

'Birileri bu hakemlere dur desin'

Erzurumspor 0 - 1 Çaykur Rizespor

Rize'den çok kritik galibiyet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.