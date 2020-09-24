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Erzurumspor'da Kayserispor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

Erzurumspor'da Kayserispor maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ile kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül Cumartesi günü mavi-beyazlı takımın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacağı maç öncesi, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi yapıldı.

Futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının testleri negatif çıktı.

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