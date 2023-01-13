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Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim"in duası yapıldı

13.01.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır gelenek olarak sürdürülen "1001 Hatim"in duası yapıldı.

Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim"in duası yapıldı

Kentin afet ve beladan korunması için 16'ncı yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı gelenek, asırlardır Erzurum'da coşkuyla yaşatılıyor.

Halkın sabah namazından önce camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay sürüyor.

Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından çok sayıda katılımcının hatimlerle destek verdiği geleneğin son duası için tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

Merkezi sistem sayesinde cuma namazı öncesi ildeki tüm camilerin hoparlörlerinden yayınlanan programda, hafızlardan oluşan koro ilahi söyledi, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerif imam hatibi hafız Bünyamin Topçuoğlu'nun da Kur'an okuduğu programda, çevre illerin müftüleri de dua etti.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, dini sohbetinde, Erzurum'un hafız ve alimler şehri olduğunu söyledi.

Kentin bir kimlik ve duruşunun olduğunu ifade eden Turan, "Erzurum bu özelliğini yıllar geçse de birçok hadiseler yaşansa da kimlik ve özelliğinden taviz vermeden bugüne kadar geldi. Erzurum, adeta ülkemizin dostu olanlara dostluğunu, düşmanlık besleyenlere de korkulu rüya olmayı sürdürmeye devam ediyor." dedi.

Ardından İl Müftüsü Rüstem Can, kürsüye çıkarak "1001 Hatim" kapsamında okunan 64 bin 219 hatmin duasını yaptı.

Can'ın, vatanın, milletin birlik ve beraberliği, günahların affı, memleketin selameti için yaptığı duaya, cami cemaati de "Amin" dedi.

Bazı vatandaşların gözyaşı döktüğü program, cuma namazının kılınmasıyla tamamlandı.

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