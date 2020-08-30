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Erzurum’un sektörel payları açıklandı

ERZURUM HABERLERİ  | 30.08.2020 12:22 | Son Güncelleme

BDDK FİNTÜRK-6 düzeyinde sektörel kredi dağılım sonuçlarını paylaştı.

BDDK FİNTÜRK-6 düzeyinde sektörel kredi dağılım sonuçlarını paylaştı. Bu yılın 6 ayında Erzurum’da 335.4 milyon Gıda ve meşrubat, 568.8 milyon inşaat, 27.8 milyon metal ve işlenmiş maden, 9.2 milyon finansal kuruluşlar, 18.6 milyon tekstil ve tekstil ürünleri, 606.8 milyon toptan ticaret ve komisyonculuk, 1114 milyon turizm, 92.8 milyon enerji sektörü kredisi kullanıldı.
Gıda Sektörü
Veriler üzerinden DOSİAD araştırma merkezince yapılan analize göre, bu yılın Ocak - haziran ayları arasında Erzurum’da 335.4 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 495.1 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 652.6 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 1.5 milyar TL meblağında gıda ve meşrubat sektörü kredisi kullanıldı.
Madencilik Sektörü
Bu yılın ilk yarısında Erzurum’da 27.8 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 38.3 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 61.2 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 329.9 milyonluk metal ve işlenmiş maden sektörü kredisinin kullanıldığı bildirildi. Erzurum’un bu sektördeki bölgesel kredi payı yüzde 8,44 olarak tespit edildi
Tekstil Sektörü
FİNTÜRK-6’ya göre, 2020 Ocak - Haziran döneminde Erzurum’da 18.6 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 24,4 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 37,9 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 443.3 milyon meblağında tekstil sektörü kredisi kullanıldı. Erzurum’un sektörel payı yüzde 4.20 olarak kaydedildi.
Turizm Sektörü
Dönem bazında, Erzurum’da 111,4 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 173,5 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 288,4 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 720,4 milyonluk turizm sektörü kredisi kullanımı gerçekleşti. Erzurum’un bölge toplamında sektör payı yüzde 18,48 oldu.
Enerji Sektörü
FİNTÜRK-6’ya göre, 2020 Ocak - Haziran döneminde Erzurum’da 92,8 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 120,7 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 143,1 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 1 milyar 332 milyon meblağında enerji sektörü kredisi kullanıldı. Erzurum’un sektörel payı yüzde 7,02 olarak kaydedildi.

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